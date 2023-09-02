Романо рассказал, как Кайседо отказался от перехода в «Ливерпуль» ради «Челси»

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо заявил, что футболисты обладают большим влиянием на трансферы, приведя в пример полузащитника Мойсеса Кайседо, который перешёл этим летом в «Челси» из «Брайтона», несмотря на договорённость его предыдущего клуба с «Ливерпулем».

«Игроки обладают большой властью на трансферном рынке. Посмотрите на историю Кайседо. «Ливерпуль» и «Брайтон» договорились о трансфере, и Кайседо в течение 12 часов был игроком ливерпульцев. Юрген Клопп пытался убедить его, отправляя несколько сообщений в течение дня, но Кайседо сказал, что хочет в «Челси». Из-за желания игрока «Брайтону» пришлось возобновить переговоры с лондонцами, продлившиеся ещё 48 часов. Я бы сказал, что игроки обладают большим влиянием», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.