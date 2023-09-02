«Сандерленд» купил двух воспитанников «ПСЖ»

Клуб второго по рангу английского дивизиона «Сандерленд» подписал долгосрочные контракты с двумя воспитанниками «ПСЖ». 20-летний защитник Тимоте Пембеле напрямую проследовал из Парижа в Сандерленд, подписав пятилетний договор, а Адиль Аушиш перешёл из «Лорьяна». Об этом сообщила пресс-служба «чёрных котов».

Тимоти Пембеле не смог закрепиться в «ПСЖ», несмотря на то что считался перспективным футболистом. Два сезона назад он довольно удачно выступил за «Бордо» на правах аренды, но в итоге получил разрыв крестообразных связок колена и на долгое время выбыл из игры.

В итоге Пембеле провёл 37 матчей в Лиге 1, 11 из них – за «ПСЖ» и 26 – за «Бордо». Являясь победителем Лиги 1 и Кубка Франции, 20-летний защитник прошёл через систему юношеских и молодёжных команд Франции (до 16, 17, 18 и 20 лет), а также представлял «трёхцветных» на Олимпийских играх 2020 года.

Пятилетний контракт «Сандерленд» подписал и с 21-летним атакующим полузащитником Адилем Аушишем. Аушиш прошёл через молодёжную систему «Пари Сен-Жермен» и дебютировал в основной команде в возрасте 17 лет, став вторым самым молодым бомбардиром в истории клуба. В июле 2020 года Аушиш присоединился к «Сент-Этьену» и провел за зелёных 77 матчей, забив два гола и отдав десять результативных передач во всех турнирах. В сентябре 2022 года Аушиш перешёл в «Лорьян» и завершил сезон с тремя результативными передачами и одним голом в 13 матчах.