Игрок «Сандерленда» спас собаку, которая тонула на пляже
Поделиться
Полузащитник «Сандерленда» Люк О'Найен спас собаку на пляже, сообщает Sunderland Echo.
Эпизод произошёл вечером 24 августа. Футболист заметил пожилого лабрадора, который столкнулся с трудностями во время плавания. Животное вытаскивала из воды хозяйка. О'Найен стал делать собаке массаж грудной клетки, откачивая воду, после чего она вновь начала дышать. Позже эту историю подтвердили в «Сандерленде» незадолго до начала матча 4-го тура Чемпионшипа с «Ковентри», в котором Люк вышел на поле в стартовом составе.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Сандерленд» располагается на 18-й строчке турнирной таблицы. Команда победила «Ротерхэм» (2:1), сыграла вничью с «Ковентри» и уступила «Ипсвичу» (1:2) и «Престону» (1:2).
Комментарии
- 26 августа 2023
-
20:16
-
20:11
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:17
-
18:12
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:26
Партнерский контент