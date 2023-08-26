Игрок «Сандерленда» спас собаку, которая тонула на пляже

Полузащитник «Сандерленда» Люк О'Найен спас собаку на пляже, сообщает Sunderland Echo.

Эпизод произошёл вечером 24 августа. Футболист заметил пожилого лабрадора, который столкнулся с трудностями во время плавания. Животное вытаскивала из воды хозяйка. О'Найен стал делать собаке массаж грудной клетки, откачивая воду, после чего она вновь начала дышать. Позже эту историю подтвердили в «Сандерленде» незадолго до начала матча 4-го тура Чемпионшипа с «Ковентри», в котором Люк вышел на поле в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Сандерленд» располагается на 18-й строчке турнирной таблицы. Команда победила «Ротерхэм» (2:1), сыграла вничью с «Ковентри» и уступила «Ипсвичу» (1:2) и «Престону» (1:2).