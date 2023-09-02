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Гиорги Шелия: можно выйти в небольшой отпуск в хорошем настроении

Гиорги Шелия: можно выйти в небольшой отпуск в хорошем настроении
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

«Очень важная победа для нас. Начали чемпионат не так, как хотели. Сейчас можно выйти в небольшой отпуск в хорошем настроении, с уверенностью в том, что у нас всё впереди.

Каким был план «Ахмата» на игру? Старались выходить из обороны через короткий пас и прессинговать соперника. Такой был план, всё не буду рассказывать. Если главный тренер решит рассказать — пусть он с вами поделится им (улыбается).

Ожидал ли, что в матче с «Уралом» будет столько работы? На выезде с «Уралом» всегда тяжело. Так сложилось, что по результату мы играем удачно. Сегодня было сложно, но мы победили и набрали важные очки. Нужно двигаться дальше.

Какой удар был самым сложным? Тяжело сказать, наверное, когда кто‑то головой ударил с близкого расстояния», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

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