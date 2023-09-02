В «Велесе» отреагировали на новость о возможном переходе Ильи Кутепова
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Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков отреагировал на новость о возможном переходе защитника Ильи Кутепова.
«Илья Кутепов станет игроком «Велеса»? Ничего не слышал об этом», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Sport24 сообщил, что Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком «Велеса». По информации источника, зарплата бывшего футболиста «Спартака» и сборной России в московском клубе может составить около 300 тыс. рублей в месяц.
Последним клубом 30-летнего защитника было московское «Торпедо», которое футболист покинул в июне 2023 года в связи с истечением срока действия контракта.
Московский «Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги.
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