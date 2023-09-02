Игрок «Тоттенхэма» Сон опередил Роналду по количеству голов в АПЛ

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин опередил португальца Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в английской Премьер-лиге.
В матче 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» 31-летний капитан «Тоттенхэма» сравнял счёт на 16-й минуте встречи. Этот гол стал для южнокорейца 104-м в АПЛ. По этому показателю Сон опередил бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (103).
Матч между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» начался в 17:00 мск, после первого тайма счёт — 1:2.
Сон выступает за «Тоттенхэм» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В сезоне-2022/2023 он провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
- 2 сентября 2023
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
18:02
-
17:51
-
17:40
-
17:34
-
17:32
-
17:24
-
17:15
-
17:09
-
17:04
-
16:50
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:16
-
16:14
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:48
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:10