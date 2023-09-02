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Игрок «Тоттенхэма» Сон опередил Роналду по количеству голов в АПЛ

Игрок «Тоттенхэма» Сон опередил Роналду по количеству голов в АПЛ
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Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин опередил португальца Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в английской Премьер-лиге.

В матче 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» 31-летний капитан «Тоттенхэма» сравнял счёт на 16-й минуте встречи. Этот гол стал для южнокорейца 104-м в АПЛ. По этому показателю Сон опередил бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (103).

Матч между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» начался в 17:00 мск, после первого тайма счёт — 1:2.

Сон выступает за «Тоттенхэм» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В сезоне-2022/2023 он провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2-й тайм
1 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фостер – 4'     1:1 Мин – 16'     1:2 Ромеро – 45+2'     1:3 Мэддисон – 54'     1:4 Мин – 63'     1:5 Мин – 66'    
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