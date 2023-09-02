Камоцци: у Бальде и Николсона нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке»

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци высказался об уходе нападающих красно-белых Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Я думаю, что уход Николсона и Бальде абсолютно не станет потерей для команды. У этих игроков нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке».

Какой у них потенциал? До перехода в «Спартак» Бальде провёл очень неудачный сезон в «Кальяри», а Николсон ничего не показал, кроме гола в кубке России против слабой команды. Когда нападающий в порядке, ему даже тренер не нужен.

Кроме того, Абаскаль не имеет того уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак», но это уже другая тема разговора», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, что Бальде будет выступать за испанский «Эспаньол», а Николсон – за французский «Клермон». Оба футболиста покинули «Спартак» на правах аренды.