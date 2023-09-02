Главный тренер ЦСКА Федотов оценил состояние команды перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, в каком состоянии красно-синие подходят к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«У нас было время подготовиться, матч с «Зенитом» через три дня на четвёртый. В «Сочи» было очень сложно. Условия были тяжёлыми — климат и поле добавили нам сложностей. Но у нас было время хорошо восстановиться. Всё идёт по плану! Завтра нас ждёт очень принципиальная встреча. Все находятся в строю и полной боевой готовности к матчу с «Зенитом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится 3 сентября. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.