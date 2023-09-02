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Владимир Федотов ответил, обсуждают ли в ЦСКА фигуру Марио Фернандеса

Владимир Федотов ответил, обсуждают ли в ЦСКА фигуру Марио Фернандеса
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об отношении к защитнику «Зениту» Марио Фернандесу.

«Обсуждают ли внутри коллектива фигуру Марио? Каким образом? Нам нужно готовиться, а не рассуждать. Как футболиста, как игрока, латераля, как против него готовиться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чеспионата» Владимир Четверик.

32-лений Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Последним клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал».

17 июля Фернандес подписал контракт с «Зенитом». За петербуржскую команду Марио провёл восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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