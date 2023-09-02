Владимир Федотов ответил, обсуждают ли в ЦСКА фигуру Марио Фернандеса
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об отношении к защитнику «Зениту» Марио Фернандесу.
«Обсуждают ли внутри коллектива фигуру Марио? Каким образом? Нам нужно готовиться, а не рассуждать. Как футболиста, как игрока, латераля, как против него готовиться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чеспионата» Владимир Четверик.
32-лений Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Последним клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал».
17 июля Фернандес подписал контракт с «Зенитом». За петербуржскую команду Марио провёл восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
20:00
-
19:54
-
19:53
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
18:02
-
17:51
-
17:40
-
17:34
-
17:32
-
17:24
Партнерский контент