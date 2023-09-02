Федотов: у ЦСКА шикарные болельщики. Каждая встреча с ними — хорошая эмоциональная зарядка
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о болельщиках армейцев.
«Это традиционная встреча. Болельщики приезжают даже на сборы. Мы понимаем, они скучают без команды. Нам эти встречи тоже очень ценны и важны! Это служит хорошей эмоциональной зарядкой. Мы все понимаем, какие у ЦСКА шикарные болельщики! Не зря говорят, что это 12-й игрок. Это большая команда, которая двигает нас вперёд!» — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На данный момент московский ЦСКА идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. В группе А Пути РПЛ Кубка России армейцы располагаются на втором месте, набрав пять очков после трёх игр. Московскую команду опережает «Оренбург», набравший шесть очков.
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