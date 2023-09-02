Беллингем — один из 4 игроков в XXI веке, забивавших в каждом из 4 дебютных матчей Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем забил в каждом из четырёх дебютных матчей испанской Примеры. Всего в XXI веке таких игроков было четверо, сообщает Squawka.
Беллингем отметился голами в матчах с «Атлетиком» Бильбао (2:0), «Альмерией» (3:1, дубль), «Сельтой» (2:1) и «Хетафе» (2:1). Ранее подобное достижение покорилось Златану Ибрагимовичу (2009 год), Криштиану Роналду (2009) и Сеску Фабрегасу (2011).
Беллингем вырывает победу в концовке.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» из дортмундской «Боруссии» в начале июня. Сумма трансфера составила € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. С испанским клубом английский полузащитник заключил контракт до 2029 года.
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