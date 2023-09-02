«Валенсия» проиграла «Алавесу» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Алавес» принимал «Валенсию». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
На пятой минуте «Алавес» заработал пенальти, но Кике Гарсия не сумел переиграть Георгия Мамардашвили.
Мамардашвили отражает удар Кике с точки.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя минуту защитник «Валенсии» Дженк Озкачар переправил мяч в свои ворота.
Озкачар переправляет мяч в собственные ворота.
Ранее «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» (5:3), а «Реал» Мадрид победил «Хетафе» (2:1). В заключительном матче игрового дня «Бетис» встретится с «Райо Вальекано». Игра начнётся в 22:00 мск.
В первых четырёх турах чемпионата Испании «Алавес» и «Валенсия» набрали по шесть очков.
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