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Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Валенсия» проиграла «Алавесу» в матче Ла Лиги

«Валенсия» проиграла «Алавесу» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Алавес» принимал «Валенсию». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

На пятой минуте «Алавес» заработал пенальти, но Кике Гарсия не сумел переиграть Георгия Мамардашвили.

Мамардашвили отражает удар Кике с точки.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя минуту защитник «Валенсии» Дженк Озкачар переправил мяч в свои ворота.

Озкачар переправляет мяч в собственные ворота.

Ранее «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» (5:3), а «Реал» Мадрид победил «Хетафе» (2:1). В заключительном матче игрового дня «Бетис» встретится с «Райо Вальекано». Игра начнётся в 22:00 мск.

В первых четырёх турах чемпионата Испании «Алавес» и «Валенсия» набрали по шесть очков.

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Озкачар – 6'    
Комментарии
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