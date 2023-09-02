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«Арбитр Сергей Карасёв прилетел в Женеву на сбор судей УЕФА» — служба коммуникаций РФС

«Арбитр Сергей Карасёв прилетел в Женеву на сбор судей УЕФА» — служба коммуникаций РФС
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В службе коммуникаций РФС подтвердили участие российского арбитра Сергея Карасёва в сборе судей, который проведёт УЕФА.

«Арбитр Сергей Карасёв прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнётся 3 сентября», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что 44-летний российский арбитр получил необходимые документы для вылета на сбор УЕФА, который пройдёт с 3 по 6 сентября в швейцарском городе Ньон.

Российский арбитр с 2010 года является судьёй ФИФА. За свою карьеру поработал на матчах чемпионатов мира и Европы. 7 августа 2016 года отсудил один матч Олимпийских игр. 6 августа 2021 года назначен главным арбитром на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Встреча прошла в Белфасте 11 августа.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на международные матчи.

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