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Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лансом»

Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лансом»
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Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лансом». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск.

На 24-й минуте первого тайма 22-летний защитник «Монако» Уилфрид Синго забил первый гол в матче. На 36-й минуте российский полузащитник монегасков Александр Головин удвоил преимущество своей команды. Для россиянина этот гол стал первым в сезоне. Во втором тайме, на 59-й минуте, чилиец Гильермо Марипан отправил третий мяч в сетку ворот «Ланса», установив итоговый счёт в матче.

Эта победа позволила «Монако» набрать 10 очков и вернуться на первую строчку турнирной таблицы. В активе «Ланса» одно очко, команда идёт на 17-й строчке.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Синго – 24'     2:0 Головин – 36'     3:0 Марипан – 59'    

В другом матче дня «Брест» и «Ренн» сыграли вничью — 0:0. Хозяева идут на третьей строчке таблицы с семью очками. «Ренн» на четвёртой позиции, имея на одно очко меньше.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 0
Ренн
Ренн
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