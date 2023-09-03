«Аль-Иттифак» объявил о переходе Вейналдума из «ПСЖ»
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Нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум официально перешёл из «Пари Сен-Жермен» «Аль-Иттифак», сообщает пресс-служба саудовского клуба в «Твиттере».
Клуб из Саудовской Аравии представил футболиста 40-секундным роликом в соцсетях. Ранее издание L'Équipe сообщало, что стоимость перехода оценивается в € 8 млн.
Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а также саудовцы подписали экс-капитана английского клуба Джордана Хендерсона, французского форварда Муссу Дембеле.
Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действовал до конца июня 2024 года. Сезон-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл в аренде за итальянскую «Рому». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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