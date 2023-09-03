Анчелотти сравнялся с Зиданом по числу победу во главе «Реала»

Карло Анчелотти одержал 172-ю победу на посту главного тренера «Реала», сообщает официальный сайт клуба.
По этому показателю специалист сравнялся с Зинедином Зиданом. Рекордсменом по числу победу на посту главного тренера «Реала» является Мигель Муньос (357).
Напомним, в матче четвёртого тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Хетафе» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Хоселу и Джуд Беллингем, который забил победный гол на пятом компенсированной минуте.
Ранее «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0). «Хетафе» на старте сезона сыграл вничью с «Барселоной» (0:0), проиграл «Жироне» (0:3) и победил «Алавес» (1:0). В следующем туре «Реал» сыграет с «Сосьедадом», а «Хетафе» встретится с «Осасуной».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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