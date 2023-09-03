Семья Глейзеров снимет «Манчестер Юнайтед» с продажи
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Американские бизнесмены Глейзеры снимут «Манчестер Юнайтед» с продажи – участники торгов не смогли предложить запрашиваемой суммы — £10 млрд, сообщает Daily Mail.
По сведениям, отказ от продажи клуба вызовет негативную реакцию фанатов английской команды.
«Глейзеры — толстокожие, и на них не повлияет никакая негативная реакция фанатов», — заявил источник, имеющий давние тесные связи с семьёй Глейзеров:
Также сообщается, что Глейзеры снова попытаются продать клуб в 2025 году, когда, как они надеются, финансовые факторы смогут привлечь больше участников торгов. Бизнесмены также надеются, что Эрик тен Хаг сможет выиграть трофеи в течение следующих двух сезонов, что поможет повысить цену клуба в 2025 году.
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