Махачкалинское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Сердерова за две минуты

Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Низовцевым (Нижний Новгород). «Динамо» одержало победу со счётом 2:0.

На 29-й минуте отличился нападающий «Динамо» Сердер Сердеров. Через две минуты он оформил дубль. Во втором тайме счёт не изменился. Хабаровчане потерпели второе поражение подряд.

Махачкалинское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Курбана Бердыева набрала 12 очков после восьми матчей. «СКА-Хабаровск» находится на девятой строчке, заработав 11 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (19).