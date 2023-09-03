Махачкалинское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Сердерова за две минуты
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Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Низовцевым (Нижний Новгород). «Динамо» одержало победу со счётом 2:0.
На 29-й минуте отличился нападающий «Динамо» Сердер Сердеров. Через две минуты он оформил дубль. Во втором тайме счёт не изменился. Хабаровчане потерпели второе поражение подряд.
Махачкалинское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Курбана Бердыева набрала 12 очков после восьми матчей. «СКА-Хабаровск» находится на девятой строчке, заработав 11 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (19).
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