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Червиченко: Абаскаль плывёт. Ощущается, что у него всё тревожно и нестабильно

Червиченко: Абаскаль плывёт. Ощущается, что у него всё тревожно и нестабильно
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«На мой взгляд, Абаскаль всегда в каком-то странном состоянии. Когда он в том году первый раз убежал с поля после какой-то победы, потом его забеги, истеричные вещи… Сказки были в позапрошлом туре, что кому-то показали жёлтую карточку, и мы проиграли. Человек плывёт. Может, у него на уровне психологии нервяк. Внешне незаметно, но по его действиям ощущается, что всё у него тревожно и нестабильно. Всё время ротирование состава, отсутствие основного стартового состава, постоянные изменение, желание удивить. Мне кажется, что он стал сильно перебарщивать. Отсюда происходят такие вещи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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