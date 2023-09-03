Червиченко: Абаскаль плывёт. Ощущается, что у него всё тревожно и нестабильно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«На мой взгляд, Абаскаль всегда в каком-то странном состоянии. Когда он в том году первый раз убежал с поля после какой-то победы, потом его забеги, истеричные вещи… Сказки были в позапрошлом туре, что кому-то показали жёлтую карточку, и мы проиграли. Человек плывёт. Может, у него на уровне психологии нервяк. Внешне незаметно, но по его действиям ощущается, что всё у него тревожно и нестабильно. Всё время ротирование состава, отсутствие основного стартового состава, постоянные изменение, желание удивить. Мне кажется, что он стал сильно перебарщивать. Отсюда происходят такие вещи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.