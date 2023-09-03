Ловчев: не думаю, что Абаскаль работает на неустойку, он держится за «Спартак»
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Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (2:0).
«Кордоба показал выдающийся футбол, человек просто рвал в атаке. Распространённая фраза про горящие глаза, но это ведь так и есть — хозяева в целом были готовы уничтожить соперника, они напоминали сам «Спартак» образца матча с «Динамо».
А «Спартаку» с такой защитой чемпионом просто не стать. Что касается Абаскаля, то не думаю, что он работает на увольнение и неустойку, — тренер в России получил отличную работу, он в самой популярной команде страны, это бесценный опыт, отличный контракт. В Европе его не знают, не думаю, что он будет супервостребован. За «Спартак» он держится», — написал Ловчев в телеграм-канале.
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