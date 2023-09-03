«Оренбург» — «Сочи»: Обухов забил второй мяч хозяев на 58-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте второй мяч «Оренбурга» головой забил форвард Владимир Обухов с передачи Брайана Мансильи.

На 55-й минуте счёт открыл Мансилья, реализовавший пенальти.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).