«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба вывел хозяев вперёд

Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает калининградскую «Балтику». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Локомотива».

На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд.

«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. «Балтика» в минувшем сезоне выступала в Мелбет Первой лиге, где стала второй с 67 очками в 34 встречах.