«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба вывел хозяев вперёд
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Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает калининградскую «Балтику». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Локомотива».
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
3 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дзюба – 9' 2:0 Миранчук – 17' 3:0 Баринов – 34'
На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд.
«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. «Балтика» в минувшем сезоне выступала в Мелбет Первой лиге, где стала второй с 67 очками в 34 встречах.
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