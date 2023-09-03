Далер Кузяев — в основном составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»
Поделиться
В матче 4-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Лорьян». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выйдет на поле с первых минут.
Франция - Лига 1 . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Него, Туре, Кехта, Кузяев, Логбо, Алиуи.
«Лорьян»: Мвого, Менди, Лапорт, Тальби, Калулу, Ле Гофф, Абергель, Понсо, Февр, Дукуре, Пажи.
«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за три матча. «Гавр» располагается на 14-й строчке, заработав только два очка. Лидирует «Монако» (10).
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
15:52
-
15:52
-
15:44
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:02
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
13:00
Партнерский контент