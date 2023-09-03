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Далер Кузяев — в основном составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»

Далер Кузяев — в основном составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»
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В матче 4-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Лорьян». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выйдет на поле с первых минут.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Него, Туре, Кехта, Кузяев, Логбо, Алиуи.

«Лорьян»: Мвого, Менди, Лапорт, Тальби, Калулу, Ле Гофф, Абергель, Понсо, Февр, Дукуре, Пажи.

«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за три матча. «Гавр» располагается на 14-й строчке, заработав только два очка. Лидирует «Монако» (10).

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