Далер Кузяев — в основном составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»

В матче 4-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Лорьян». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Него, Туре, Кехта, Кузяев, Логбо, Алиуи.

«Лорьян»: Мвого, Менди, Лапорт, Тальби, Калулу, Ле Гофф, Абергель, Понсо, Февр, Дукуре, Пажи.

«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за три матча. «Гавр» располагается на 14-й строчке, заработав только два очка. Лидирует «Монако» (10).