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«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби «старой фирмы»

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби «старой фирмы»
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Завершился матч 4-го тура чемпионата Шотландии, в котором «Рейнджерс» принимал «Селтик». Игра проходила на стадионе «Эйрбокс» в Глазго. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Киого Фурухаси, открывший счёт на второй добавленной к первому тайму минуте. Голевую передачу ему отдал Мэттью О'Райли.

«Рейнджерс» набрал шесть очков в первых четырёх турах чемпионата Шотландии. Команда победила «Ливингстон» (4:0) и «Росс Каунти» (2:0), а также уступила «Килмарноку» (0:1). «Селтик» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в четырёх матчах. На старте сезона клуб победил «Росс Каунти» (4:2) и «Абердин» (3:1), а также сыграл вничью с «Сент-Джонстоном» (0:0).

Шотландия - Премьер-лига . Премьер-лига. 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Окончен
0 : 1
Селтик
Глазго
0:1 Фурухаси – 45+2'    
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