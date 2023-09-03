Сергей Семак объяснил замены Караваева и Фернандеса в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены по ходу матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет Набабкин. Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение. Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству. Но что касается игры, то с выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг — было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.