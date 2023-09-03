Тренер ЖФК «Локомотив» прокомментировала матч с «Рубином», который играл всемером

Главный тренер женской команды «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала ситуацию, возникшую перед матчем 19-го тура Суперлиги с «Рубином». Напомним, казанская команда не смогла собрать полный состав и вышла на игру всемером, уступив в итоге 0:6.

«Для женского футбола это катастрофическая ситуация, исходя из сегодняшнего результата матча и, в принципе, подготовки к этому матчу. Нам перенесли этот тур на воскресенье, тем самым сократив подготовку команды к следующему матчу, сократив микроцикл и ставя нас в неудобное положение.

Приехав сюда на игру, за два часа до её начала узнаём о том, что в протоколе «Рубина» всего шесть полевых игроков и один вратарь, что даёт право начать игру. В случае остановки матча по причине травмы соперника либо максимального утомления мы должны были бы доигрывать этот матч в течение оставшегося сезона, где-то искать окно и начинать с той минуты, где закончили теми же составами…

На мой взгляд, в женском футболе, который сейчас активно развивается, это неприемлемо для Суперлиги и катастрофически сказывается на общем фоне, сводя на нет результаты всей проделанной работы Российским футбольным союзом, каждым клубом в отдельности, мужских клубов, которые занимаются развитием женского футбола. Мы категорически не согласны с тем, что сейчас происходит», – сказала Фомина в интервью пресс-службе ЖФК «Локомотив».