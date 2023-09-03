Дзюба — о победе над «Балтикой»: постараемся в следующий раз без валидола

35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над калининградской «Балтикой».

«Всех с тяжёлой и очень важной победой! Постараемся в следующий раз без валидола. Будем работать. Идём дальше», — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 3 сентября, железнодорожники одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.

В первом тайме «Локомотив» забил три безответных мяча. Дзюба стал автором первого гола. Также забитыми мячами отметились Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. Во втором тайме калининградцы отыграли два мяча благодаря голам Гедона Гузины и Сергея Пряхина.