«КАМАЗ» и «Ленинградец» сыграли вничью, обменявшись голами с пенальти
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Вчера, 3 сентября, состоялся матч 8-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» и «Ленинградцем». Команды разошлись миром — 1:1. Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине второго тайма команды обменялись реализованными 11-метровыми. Сначала на 77-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев отметился забитым мячом, а затем на 86-й минуте нападающий гостей Михаил Маркин сравнял счёт — 1:1.
По итогам матча «КАМАЗ» поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков в восьми играх. «Ленинградец» теперь находится на 11-й строчке с 10 очками.
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