«Осасуна» — «Барселона»: Левандовски вернул преимущество каталонцам

В эти минуты проходит матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В самом конце первого тайма гол французского защитника Жюля Кунде открыл счёт и вывел каталонцев вперёд. На 76-й минуте Чими Авила сравнял счёт. На 84-й минуте защитник «Осасуны» Алехандро Катена сфолил в борьбе с Робертом Левандовским в собственной штрафной и получил красную карточку, а поляк реализовал пенальти — 2:1.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Напомним, «Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.
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