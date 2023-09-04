Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам московской команды после матча с петербургским «Зенитом».
«Толкаться, пихаться надо. А так молодцы, очень достойная игра. Вот такая, как говорится, драка за эти очки.
Сейчас есть время, да? Перезагрузиться, подготовиться и к общему знаменателю прийти. Мы знаем наши проблемки.
Поэтому да, кто в сборные, проведите это время с пользой для дела. Ну а мы здесь, кто остаётся, как раз и проделаем эту нужную, необходимую работу. Ещё есть, над чем работать, чтобы эту удачу затащить себе полностью и бесповоротно.
Очень обидно, но тем не менее жизнь — она продолжается. И не надо опускать глаза. Мы честно делали свою сегодняшнюю работу. Профессионально. Молодцы», — сказал Федотов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
Напомним, 3 сентября завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.
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