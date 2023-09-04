Неймар назвал клуб, в котором однажды продолжит карьеру
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о своём будущем после этапа карьеры в Саудовской Аравии.
«Очевидно, что я хочу снова сыграть за «Сантос». Не знаю, когда это случится, но будьте уверены, я вернусь», — приводит слова Неймара Globo Esporte.
31-летний Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» этим летом. Бразильский игрок выступал за французский клуб с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За «ПСЖ» Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов.
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