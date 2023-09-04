Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о срыве трансфера бразильского футболиста
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о срыве трансфера защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба.
«Пополнение обязательно нужно. Надеемся качественно сработать. Были полностью уверены, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Это центральный защитник, но все быстро свернулось. Мы в поисках, надеемся. Усиление необходимо. Есть Кубок, который даёт дополнительную интенсивность. Нужна ротация, которая до этого момента была минимальной», — приводит слова Федотова РИА Новости Спорт.
Ранее стало известно, что австрийская компания Red Bull, которая контролирует бразильский клуб «Ред Булл Брагантино», запретила переход защитника команды Жуниньо Капишаба в московский ЦСКА из-за ситуации на Украине.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:58
-
01:58
-
01:49
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:15
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:36
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:23
Партнерский контент