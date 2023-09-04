Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о срыве трансфера бразильского футболиста

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о срыве трансфера защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба.

«Пополнение обязательно нужно. Надеемся качественно сработать. Были полностью уверены, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Это центральный защитник, но все быстро свернулось. Мы в поисках, надеемся. Усиление необходимо. Есть Кубок, который даёт дополнительную интенсивность. Нужна ротация, которая до этого момента была минимальной», — приводит слова Федотова РИА Новости Спорт.

Ранее стало известно, что австрийская компания Red Bull, которая контролирует бразильский клуб «Ред Булл Брагантино», запретила переход защитника команды Жуниньо Капишаба в московский ЦСКА из-за ситуации на Украине.