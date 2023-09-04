«Катастрофа». Валерий Карпин отреагировал на старт «Ростова» в новом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от московского «Динамо».

«Нам надо задуматься о том, почему мы провели абсолютно два разных тайма. Во втором тайме на игру повлияли не только замены, но и прибавилась интенсивность и агрессивность. На данный момент нет ни одного игрока, кем бы я был доволен. Вопросы по судейству? Даже если они у меня есть, то какой смысл об этом говорить. Что-то поменяется?

Какую оценку поставлю команде по итогам семи туров? Катастрофа. Какая игра, такой и результат. У меня есть понимание, почему всё это происходит. Потому что одни и те же люди, которые подумали и не поверили, что они могут бороться на верху», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Напомним, 3 сентября состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Финальный свисток арбитра Василия Казарцева зафиксировал счёт 2:1 в пользу московской команды.