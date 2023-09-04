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Тьяго Силва ответил болельщику «Челси» на критику

Тьяго Силва ответил болельщику «Челси» на критику
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Защитник «Челси» Тьяго Силва ответил болельщику лондонской команды на критику в социальных сетях.

Один из болельщиков «Челси» опубликовал пост, в котором призвал исключить бразильского защитника из стартового состава.

«Играть с Тьяго становится проблемой, потому что нам приходится использовать пять защитников, чтобы втиснуть его в состав. Играя с четырьмя защитниками, мы бы лучше двигались впереди и не сильно потеряли бы сзади. Ничего, кроме уважения к Тьяго, но я думаю, что в данный момент нам было бы лучше без него», — написал фанат.

38-летний футболист решил ответить болельщику.

«Если присмотреться, то мы играем в четыре защитника, дружище. Нет ничего страшного в том, чтобы сказать, что я тоже несу ответственность за поражение. Можете давить на меня, вчера с этим не было проблем», — ответил Силва.

В текущем сезоне на счету Силвы четыре матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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