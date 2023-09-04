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Тренер «Хетафе»: мы собираемся помочь Гринвуду вернуться на свой лучший уровень

Тренер «Хетафе»: мы собираемся помочь Гринвуду вернуться на свой лучший уровень
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Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас прокомментировал подписание Мэйсона Гринвуда.

«Очевидно, что мы можем обсуждать только футбол, что касается других вопросов, то я думаю, что люди и соответствующие органы сделали то, что должны были сделать. Это футболист высочайшего уровня, который приходит в «Хетафе» с огромными надеждами.

Мы собираемся помочь ему вернуться на свой лучший уровень», — приводит слова тренера ВВС.

Форвард будет выступать в испанском клубе на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

Напомним, 21-летний Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt ранее оценивал рыночную стоимость нападающего в € 50 млн.

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