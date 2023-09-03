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Новичок «МЮ» Хойлунн будет выступать под номером Гринвуда

Новичок «МЮ» Хойлунн будет выступать под номером Гринвуда
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунн будет выступать за клуб под 11-м номером, который раньше принадлежал форварду Мэйсону Гринвуду.

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 4-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Начало встречи запланировано на 18:30 мск. Ожидается, что Хойлунн сможет дебютировать за манкунианцев в этой игре.

С игровыми номерами на новый сезон определились и другие новички команды. Голкипер Алтай Байындыр выбрал первый номер, испанский игрок обороны Серхио Регилон будет играть под 15-м, защитник Джонни Эванс взял 35-й номер. Также сменил игровой номер Алехандро Гарначо, который теперь будет носить на спине цифру 17, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, датчанин пополнил состав английского клуба в текущее трансферное окно, перейдя из «Аталанты». 20-летний Хойлунн провёл в составе итальянского клуба лишь один сезон.

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