Дзюба, Черников и Дуглас Сантос – в сборной 7-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Сразу по два футболиста в ней представляют «Краснодар», «Локомотив», ПФК ЦСКА и «Крылья Советов». Главным тренером команды мы выбрали Владимира Ивича.

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

Защитники: Николай Рассказов («Крылья Советов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Витор Тормена («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Александр Черников («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»);

Нападающие: Артём Дзюба («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА).