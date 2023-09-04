Дзюба, Черников и Дуглас Сантос – в сборной 7-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Сразу по два футболиста в ней представляют «Краснодар», «Локомотив», ПФК ЦСКА и «Крылья Советов». Главным тренером команды мы выбрали Владимира Ивича.
Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);
Защитники: Николай Рассказов («Крылья Советов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Витор Тормена («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Александр Черников («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»);
Нападающие: Артём Дзюба («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА).
Подробнее о нашем выборе можно почитать здесь:
Комментарии
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