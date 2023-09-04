Карраско прилетел в Саудовскую Аравию для перехода в «Аль-Шабаб»

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско приземлился в Саудовской Аравии для завершения перехода в клуб высшей лиги страны — «Аль-Шабаб», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
По информации источника, все документы подписаны, проведены медицинские обследования и заключён трёхлетний контракт. Ранее журналист сообщал, что стоимость перехода превысит € 15 млн.
В прошлом сезоне 29-летний футболист провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках испанской Примеры, в которых смог записать на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Бельгии составляет € 25 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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