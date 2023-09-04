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Круговой: Катар и Египет — хорошие команды, такие спарринги необходимы сборной России

Круговой: Катар и Египет — хорошие команды, такие спарринги необходимы сборной России
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Футболист сборной России Данил Круговой прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды.

«Матчи сборной сейчас очень важны и интересны. Они помогают всем отвлечься от внутреннего чемпионата. Нашей сборной нужно иногда собираться и проводить несколько международных матчей. Абсолютно неважно, кто будет в соперниках, игровая практика полезна. Катар и Египет — хорошие сборные, такие спарринги просто необходимы нашей команде! С большим удовольствием посмотрю эти игры.

Обидно ли мне, что не попал в список из пятидесяти футболистов? Тут нечего обижаться. Мне нужно продолжать работать, ещё обязательно вызовут» — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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