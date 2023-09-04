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Лаксальт: «Динамо» должно было отреагировать на поражение от «Спартака»

Лаксальт: «Динамо» должно было отреагировать на поражение от «Спартака»
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Я думаю, что во втором тайме мы могли закончить игру. У нас было много шансов, но мы не забили, а затем пропустили. Конечно, нужно пытаться как можно быстрее решить исход матча. Обсуждали ли в раздевалке момент, когда нам едва не забил вратарь соперника? Да, обсудили.

Там была сложная ситуация, навес — но главное, что он не забил. Стояла ли перед нами цель реабилитироваться за поражение от «Спартака»? Конечно, мы должны были отреагировать на то поражение. Знали, что матч будет тяжёлым, но забрали три очка. Нам надо было заканчивать игру раньше», — приводит слова Лаксальта издание «РБ Спорт».

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