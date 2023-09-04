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Томас Мюллер вызван в сборную Германии вместо Никласа Фюллькруга

Томас Мюллер вызван в сборную Германии вместо Никласа Фюллькруга
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заменил в составе национальной сборной Германии травмированного форварда «Боруссии» Дортмунд Никласа Фюллькруга.

О перестановках в составе команды Ханса-Дитер Флика объявил немецкий футбольный союз в своём «твиттере». Напомним, что после завершения чемпионата мира в Катаре — 2022, где Германия не сумела выйти из группы, Мюллер допускал, что завершит карьеру в сборной.

Национальную команду нападающий представляет с 2010 года, в составе сборной он становился победителем чемпионата мира — 2010, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 годах.

В сентябре Германии проведёт два товарищеских матча — с национальной командой Японии и сборной Франции.

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