Капелло: Манчини совершил ошибку, обвинив президента ФФИ в своём уходе из сборной

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о смене главного тренера сборной Италии.
«Манчини совершил большую ошибку. Он обвинил президента федерации и схватился за соломинку. Вместо этого он должен был честно сказать: «Я получил предложение, от которого не могу отказаться», и, соответственно, подать в отставку.
Я доволен приходом Спаллетти в сборную. Нужно было быть немного сумасшедшим, чтобы вот так взять и возглавить сборную. И Спаллетти немного сумасшедший: эмоции большие и желание такое же большое. Спаллетти был хорошим выбором Гравины (Николо Гравина — президент федерации футбола Италии — При. «Чемпионата»). Он вдохновенный тренер и знает, куда он хочет привести свои команды», — приводит слова Капелло Tuttosport.
Напомним, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии в августе. На посту главного тренера национальной команды Италии он сменил Роберто Манчини.
- 4 сентября 2023
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