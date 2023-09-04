Владимир Федотов: Сутормин и «Зениту» нужен, и нам нужен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв трансфера футболиста «Зенита» Алексея Сутормина.
«Почему не состоялся трансфер Сутормина? Не знаю. Наверное, он и «Зениту» нужен. И нам нужен — нам русские позиции тоже важны», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».
Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Прежде россиянин играл за такие клубы, как «Оренбург», «Волгарь» и «Строгино».
В минувшем сезоне Сутормин провёл 14 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий. В сезоне-2023/2024 на счету россиянина четыре игры в рамках внутреннего первенства и одна голевая передача.
- 4 сентября 2023
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