Владимир Федотов: Сутормин и «Зениту» нужен, и нам нужен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв трансфера футболиста «Зенита» Алексея Сутормина.

«Почему не состоялся трансфер Сутормина? Не знаю. Наверное, он и «Зениту» нужен. И нам нужен — нам русские позиции тоже важны», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Прежде россиянин играл за такие клубы, как «Оренбург», «Волгарь» и «Строгино».

В минувшем сезоне Сутормин провёл 14 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий. В сезоне-2023/2024 на счету россиянина четыре игры в рамках внутреннего первенства и одна голевая передача.