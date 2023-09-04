Тренер 2DROTS Кузнецов: это феномен какой‑то. Подобралась очень игровая команда

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился эмоциями от победы над кировским «Динамо» в матче 1/64 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

«Спасибо за победу. Не знаю, что попросят ребята, то и сделаю. Они сейчас виновники торжества, могут заказывать музыку. Они историю творят.

Это феномен какой‑то. Подобралась очень игровая команда. Мы не любим уступать. Не секрет, что у нас собраны ребята, которые заканчивали ведущие академии. Я вижу, что они могли играть на более высоком уровне.

Как можно оценивать организацию, если выиграл. Спасибо организаторам, что на нас пал жребий. Поле фартовое для нас оказалось», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» Киров и 2DROTS проходила на платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море, и завершилась победой москвичей со счётом 2:0.