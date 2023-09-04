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Буффон высказался о вхождении в тренерский штаб сборной Италии

Буффон высказался о вхождении в тренерский штаб сборной Италии
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Легендарный экс-вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о вхождении в тренерский штаб сборной Италии после завершения игровой карьеры.

«Я благодарю президента и всю семью «адзурри» за оказанное мне доверие, которое не было чем-то само собой разумеющимся. Если в их понимании моя фигура олицетворяет объединение и обновление сборной Италии, это вызывает гордость и стимулирует меня, делает меня счастливым. Я возвращаюсь в среду, которую, как мне кажется, знаю достаточно хорошо», — приводит слова Буффона официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, 2 августа голкипер объявил о завершении карьеры футболиста. Бóльшую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе». В составе туринского клуба Джанлуиджи 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок.

В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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