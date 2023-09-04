Круговой: «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА. Мы создали гораздо больше моментов

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило. Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.

Спорный момент с пенальти? Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся о свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши. Он сзади наступил мне на ногу», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.