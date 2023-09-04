Глава «Локомотива» Нагорных опроверг информацию об интересе «Динамо» к Сильянову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг интерес московского «Динамо» к защитнику железнодорожников Александру Сильянову.
«Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» отказался? Не было такого предложения», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В текущем сезоне 22-летний Сильянов провёл два матча за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги — с «Сочи» в 6-м туре и с «Балтикой» в 7-м туре. Оба раза россиянин появлялся на поле со скамейки запасных.
В минувшей кампании Александр, выступая за «Ростов», отыграл 30 матчей в рамках внутреннего первенства, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
«Локомотив» в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея 12 очков в своём активе.
- 4 сентября 2023
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