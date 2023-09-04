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Вице-президент РФС: сделали всё, чтобы «Динамо» Киров не чувствовало себя ущемлённым

Вице-президент РФС: сделали всё, чтобы «Динамо» Киров не чувствовало себя ущемлённым
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Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв высказался о матче третьего раунда Фонбет Кубка России «Динамо» Киров — 2DROTS. Со счётом 2:0 победу одержала медийная команда и прошла в следующий раунд. Встреча прошла на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области сегодня, 4 сентября.

«Я не знаю, в обиде ли кировское «Динамо», что не сыграло у себя. Надо спрашивать их, но мы постарались сделать всё, чтобы они себя не чувствовали ущемлёнными. Честно говоря, я смотрел матч «Динамо» Киров предыдущий в Кубке, где они играли с «Чертаново». Честно скажу, что поле в Чертаново на порядок хуже, чем здесь», — передает слова Дениса Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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