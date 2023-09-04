«Какая разница, сколько это стоит?» Вице-президент РФС — о матче Кубка на плавучем доке

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв высказался о матче третьего раунда Фонбет Кубка России «Динамо» Киров — 2DROTS. Со счётом 2:0 победу одержала медийная команда и прошла в следующий раунд. Встреча прошла на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области сегодня, 4 сентября.

«Я не готов сейчас вам определять стоимость. Какая разница, сколько это стоит, если всё это так или иначе будет использоваться? Чтобы не было иллюзий, что взяли и потратили деньги для какой-то там прихоти или пиара.

Нам пиар не нужен. Нам не для это нужно, а для популяризации игры. Всё, что здесь было потрачено, будет работать и дальше. Я в детстве играл в футбол. Представляю, если бы меня в 10 лет привезли куда-нибудь и поставили на тот момент играть со сборной Советского Союза. Я бы месяц не спал просто. Могу ошибаться», — передает слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.