Вице-президент РФС: матч на плавучем доке был нужен для популяризации футбола

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв рассказал о необходимости проведения матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» Киров — 2DROTS на плавучем доке в целях популяризации футбола.
«Стоило ли матч провести на стадионе в Мурманске? Может, можно было бы. Но мы исходили из другого — мы же не можем отвечать за Мурманск или любой другой регион. Мы имеем, что имеем. У нас есть док, который свободен, грубо говоря, месяц. Мы задали себе вопрос — можем ли мы сделать здесь поле и провести игру или нет. Когда нам подтвердили, что можем, это сделали. Наверное, можно было бы и не здесь сделать.
Если кто-то захочет ещё где-то сделать, значит, должны быть готовы в это вкладываться, как материально, так и желанием. Это же не вопрос денег, а желания.
Это не вопрос в том, чтобы кому-то что-то доказать. Мы никому ничего не доказываем. Таким образом мы популяризируем футбол. Придут сейчас рейтинги с «Матч ТВ», уверен, что они будут высокими. А так бы этой игры не было в федеральном эфире. Они же не каждую игру 2DROTS показывают. Но из того, что знаю я, трансляции на 13-е число из Кирова не стояло. А здесь мы это сделали. Задача была привлечь внимание. Значит, мы эту задачу решили», — передает слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 4 сентября 2023
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